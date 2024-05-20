У иноагента Романа Анина найдено более 90 тысяч рублей задолженностей по налогам

Бывший сотрудник «Новой газеты» и проекта «Важные истории»* иностранный агент Роман Анин** задолжал Федеральной налоговой службе России свыше 94 тыс. рублей. Информацию об этом RT обнаружил на сайтах для проверки контрагентов.

Согласно выписке, Анин два года подряд, в 2022-м и 2023-м, не уплачивал страховые взносы за ведение ИП. Также он не подал в установленный срок налоговую декларацию за 2023 год.

К 14 мая 2024 года задолженность по налогам и сборам у Анина достигла 94 096 рублей.

Помимо этого, за ним числятся штрафы по различным административным правонарушениям, в том числе за неуплату парковки и нарушения деятельности иноагента.

Роман Анин известен оппозиционной деятельностью и критикой СВО. RT упоминал его в своих расследованиях, посвящённых работающим на западные гранты русскоязычным медийным проектам.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции 20.08.2021.