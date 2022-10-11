ФАС: согласованная цена дозы отечественной пневмококковой вакцины составит 1380 рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первую отечественную пневмококковую вакцину «Пнемотекс».

«Согласованная цена на суспензию для внутримышечного введения составила 1380,57 рубля за одну дозу», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В ФАС уточнили, что на данный момент в России используется только одна тринадцативалентная вакцина от пневмококковой инфекции — «Превенар 13» американского производителя Pfizer.

Планируется, что вакцина «Пнемотекс» российского производителя ООО «Нанолек» появится на рынке после согласования её стоимости.

12 сентября ФАС сообщила, что согласованная цена одной дозы вакцины «Конвасэл» от COVID-19 составит 433 рубля.