ФАС России: согласованная цена дозы вакцины «Конвасэл» от COVID-19 составит 433 рубля
- РИА Новости
«Согласованная цена за одну дозу вакцины составит 433 рубля. Эта стоимость не превышает ранее зарегистрированную цену на вакцину «Спутник V», — сказано в Telegram-канале ФАС России.
Также отмечается, что благодаря этому решению доступность вакцин для профилактики COVID-19 для россиян повысится.
В конце июля эксперт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Сергей Аракелов заявил об эффективности вакцины «Конвасэл» против подвида COVID-19 «кентавр».