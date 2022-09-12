ФАС России: согласованная цена дозы вакцины «Конвасэл» от COVID-19 составит 433 рубля

Согласованная цена одной дозы вакцины «Конвасэл» от COVID-19 составит 433 рубля, сообщает Федеральная антимонопольная служба России.

«Согласованная цена за одну дозу вакцины составит 433 рубля. Эта стоимость не превышает ранее зарегистрированную цену на вакцину «Спутник V», — сказано в Telegram-канале ФАС России.

Также отмечается, что благодаря этому решению доступность вакцин для профилактики COVID-19 для россиян повысится.

В конце июля эксперт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Сергей Аракелов заявил об эффективности вакцины «Конвасэл» против подвида COVID-19 «кентавр».