Эксперт ФМБА заявил об эффективности вакцины «Конвасэл» против подвида COVID-19 «кентавр»

Вакцина против коронавируса «Конвасэл» эффективна против подвида омикрон-штамма COVID-19 «кентавр». Об этом заявил руководитель аппарата советников Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Сергей Аракелов.

«Клинические исследования показали, что вакцинация (препаратом. — RT) «Конвасэл» обеспечивает быструю элиминацию заражённых клеток на самых ранних этапах инфекционного процесса, эффективно предотвращая распространение вируса в чувствительных тканях и не позволяя развиться острому заболеванию при заражении любым штаммом, включая ВА.2.75, известный как «кентавр», — цитирует его ТАСС.

В апреле в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России было запущено промышленное производство вакцины «Конвасэл» для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что вакцина «Конвасэл» не имеет возрастных ограничений, но для расширения возрастных границ по применению необходимо соблюдать определённый регламент.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».