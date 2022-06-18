Скворцова: вакцина «Конвасэл» не имеет возрастных ограничений

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Вакцина против коронавируса «Конвасэл», но для расширения возрастных границ по применению необходимо соблюдать определённый регламент, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Это препарат, который не имеет возрастных ограничений», — приводит ТАСС слова Скворцовой на полях Петербургского международного экономического форума.

По её словам, существующий регламент заставляет дейстовать пошагово.

Ранее Скворцова заявила, что ФМБА изучает возможность проведения испытаний вакцины «Конвасэл» на лицах старше 60 лет в 2022 году.

До этого ФМБА заявило о запуске промышленного производства вакцины «Конвасэл». Пострегистрационные испытания планируются на конец лета 2022 года.

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