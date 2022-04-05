ФМБА заявило о запуске промышленного производства вакцины «Конвасэл»
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«Созданные специально для производства новой вакцины мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 млн доз вакцины в месяц, а в последующем — в зависимости от потребностей», — цитирует РИА Новости сообщение.
Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина от коронавируса «Конвасэл» будет эффективна против штамма «стелс-омикрон».
Также в ФМБА заявили об отсутствии заболевших среди привитых «Конвасэлом» добровольцев.