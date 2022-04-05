ФМБА заявило о запуске промышленного производства вакцины «Конвасэл»

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России запущено промышленное производство вакцины «Конвасэл» для профилактики новой коронавирусной инфекции.

«Созданные специально для производства новой вакцины мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 млн доз вакцины в месяц, а в последующем — в зависимости от потребностей», — цитирует РИА Новости сообщение.

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина от коронавируса «Конвасэл» будет эффективна против штамма «стелс-омикрон».

Также в ФМБА заявили об отсутствии заболевших среди привитых «Конвасэлом» добровольцев.