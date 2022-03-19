Скворцова заявила об эффективности вакцины «Конвасэл» против «стелс-омикрона»

Короткая ссылка
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что вакцина от коронавируса «Конвасэл» будет эффективна против «стелс-омикрона».
Скворцова заявила об эффективности вакцины «Конвасэл» против «стелс-омикрона»
  • РИА Новости

По её словам, «стелс-омикрон» на данный момент в Москве превалирует над ВА.1 омикроном. Он отличается на 28 мутаций.

«Эти мутации в основном находятся в S-белке и в неструктурных белках, они не затрагивают N-белок в тех блоках, которые используются для вакцины, поэтому вакцина будет точно так же эффективна, и мы видим это уже сейчас», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.

Она отметила, что на данный момент вакцина выглядит универсальной.

Ранее в ФМБА заявили об отсутствии заболевших среди привитых «Конвасэлом» добровольцев.

Иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить