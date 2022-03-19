Скворцова заявила об эффективности вакцины «Конвасэл» против «стелс-омикрона»

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что вакцина от коронавируса «Конвасэл» будет эффективна против «стелс-омикрона».

По её словам, «стелс-омикрон» на данный момент в Москве превалирует над ВА.1 омикроном. Он отличается на 28 мутаций.

«Эти мутации в основном находятся в S-белке и в неструктурных белках, они не затрагивают N-белок в тех блоках, которые используются для вакцины, поэтому вакцина будет точно так же эффективна, и мы видим это уже сейчас», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.

Она отметила, что на данный момент вакцина выглядит универсальной.

Ранее в ФМБА заявили об отсутствии заболевших среди привитых «Конвасэлом» добровольцев.

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