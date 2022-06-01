Глава ФМБА сообщила о планируемых исследованиях вакцины «Конвасэл» с участием детей

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила о планах провести исследование вакцины от коронавируса на детях после того, как будут завершены испытания с участием взрослых.

«Сначала группа 12—17 лет, потом 6—12 лет и младше. Мы, конечно, эти исследования обязательно проведём, но это потребует определённого времени», — цитирует её ТАСС.

Ранее Скворцова заявила, что ФМБА изучает возможность проведения испытаний вакцины «Конвасэл» на лицах старше 60 лет в 2022 году.

До этого ФМБА заявило о запуске промышленного производства вакцины «Конвасэл». Пострегистрационные испытания планируются на конец лета 2022 года.

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