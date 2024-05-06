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Нидерланды продлили на два года присутствие военных в Литве из-за России

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В Нидерландах приняли решение продлить военное присутствие на территории Литвы на два года в рамках «сдерживания России», заявила глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен.

«Нидерланды продолжат направлять своих военных в Литву для участия в миссии НАТО до конца 2026 года для сдерживания России. Об этом министр Кайса Оллонгрен проинформировала палату представителей в соответствующем письме», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Ранее в Литве состоялись учения по передислокации «Удар меча» под руководством Вооружённых сил США.

Также  Advance сообщило, что отправка немецких солдат в Литву говорит о том, что НАТО готовится к войне с Россией.

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