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В Литве стартовали учения «Удар меча» под руководством военных из США

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В Литве начались учения по передислокации «Удар меча» под руководством Вооружённых сил США.
В Литве стартовали учения «Удар меча» под руководством военных из США
  • AP

Об этом сообщает телеканал LRT.

Отмечается, что в военных мероприятиях участвуют 600 американских военных. Также в учениях задействовано 120 единиц колёсной техники, перемещённой из Польши.

Учения «Удар меча» будут длиться до 24 апреля. Основная цель мероприятий — демонстрация способности быстро перебрасывать части сухопутных войск в другой регион, усиливать существующие подразделения и достигать эффекта сдерживания.

Ранее Advance сообщило, что отправка немецких солдат в Литву говорит о том, что НАТО готовится к войне с Россией.

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