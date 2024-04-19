В Литве стартовали учения «Удар меча» под руководством военных из США
- AP
Об этом сообщает телеканал LRT.
Отмечается, что в военных мероприятиях участвуют 600 американских военных. Также в учениях задействовано 120 единиц колёсной техники, перемещённой из Польши.
Учения «Удар меча» будут длиться до 24 апреля. Основная цель мероприятий — демонстрация способности быстро перебрасывать части сухопутных войск в другой регион, усиливать существующие подразделения и достигать эффекта сдерживания.
Ранее Advance сообщило, что отправка немецких солдат в Литву говорит о том, что НАТО готовится к войне с Россией.