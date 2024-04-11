Advance: немецкие солдаты в Литве — знак подготовки НАТО к конфликту с Россией
- AP
«Мы видим, как уверенным решением фигуры начали расставлять по своим местам для некоего столкновения в ближайшем будущем», — говорится в публикации.
Отмечается, что Североатлантический альянс неоднократно заявлял о возможном военном противостоянии в ближайшем будущем «до 2030 года».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планы Германии перебросить военных в Литву заставят Россию принять меры.