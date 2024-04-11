Advance: немецкие солдаты в Литве — знак подготовки НАТО к конфликту с Россией

Отправка немецких войск в Литву говорит о том, что НАТО готовится к войне с Россией, сообщило Advance.

AP

«Мы видим, как уверенным решением фигуры начали расставлять по своим местам для некоего столкновения в ближайшем будущем», — говорится в публикации. Отмечается, что Североатлантический альянс неоднократно заявлял о возможном военном противостоянии в ближайшем будущем «до 2030 года». Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планы Германии перебросить военных в Литву заставят Россию принять меры.