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Advance: немецкие солдаты в Литве — знак подготовки НАТО к конфликту с Россией

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Отправка немецких войск в Литву говорит о том, что НАТО готовится к войне с Россией, сообщило Advance.
Advance: немецкие солдаты в Литве — знак подготовки НАТО к конфликту с Россией
  • AP

«Мы видим, как уверенным решением фигуры начали расставлять по своим местам для некоего столкновения в ближайшем будущем», — говорится в публикации.

Отмечается, что Североатлантический альянс неоднократно заявлял о возможном военном противостоянии в ближайшем будущем «до 2030 года».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что планы Германии перебросить военных в Литву заставят Россию принять меры.

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