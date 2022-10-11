Психолог Лысакова посоветовала обратиться к врачу при признаках депрессии
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Только 26% граждан заявили, что сохраняют спокойствие в настоящее время. В 70% случаев опрошенные признались, что испытывают тревогу.
Ощущать тревогу — нормально, но, если человек в ней пребывает постоянно, это может привести к психосоматике, предупредила психолог.
В ряде случаев следует обратиться к специалисту. По словам Лысаковой, сделать это стоит тогда, когда есть признаки клинической депрессии или когда больше двух недель физическое и психологическое состояние человека ухудшается, есть проблемы со сном и аппетитом.
Панические атаки, проблемы в отношениях с близкими — также тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать, заключила Лысакова.
Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.