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Психолог Лысакова посоветовала обратиться к врачу при признаках депрессии

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Психолог Анастасия Лысакова в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала результаты соцопроса, согласно которому уровень тревожности россиян увеличился до 70%.
Психолог Лысакова посоветовала обратиться к врачу при признаках депрессии
  • Gettyimages.ru
  • © Sigrid Gombert

Только 26% граждан заявили, что сохраняют спокойствие в настоящее время. В 70% случаев опрошенные признались, что испытывают тревогу. 

Ощущать тревогу — нормально, но, если человек в ней пребывает постоянно, это может привести к психосоматике, предупредила психолог.

В ряде случаев следует обратиться к специалисту. По словам Лысаковой, сделать это стоит тогда, когда есть признаки клинической депрессии или когда больше двух недель физическое и психологическое состояние человека ухудшается, есть проблемы со сном и аппетитом.

Панические атаки, проблемы в отношениях с близкими — также тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать, заключила Лысакова.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.

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