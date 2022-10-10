Организатор пространства Виноградова назвала способ справиться с беспорядком

Организатор пространства Наталья Виноградова посоветовала создать систему хранения вещей для борьбы с беспорядком в квартире.

В беседе с «Москвой 24» она посоветовала определить места для хранения каждой категории вещей и показать родным, где и что будет находиться. Если это правило войдёт в привычку, в доме всегда будет порядок, отметила эксперт.

По её словам, всё, чем человек часто пользуется, должно лежать близко. Тогда предметы можно легко взять и затем положить обратно.

«Чтобы вещи не «разбредались» бесконтрольно по шкафчику, группируйте их по категориям. Используйте для этого, например, контейнеры или корзинки. Прежде чем их покупать, определите, какого размера ёмкости нужны. Для этого измерьте ширину, глубину и высоту полок», — посоветовала Виноградова.

Ранее РИАМО сообщало, что в Москве с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на утилизацию и переработку сдали более 500 т техники и металлических предметов.