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Экономист Каштанова перечислила виды адаптации на новом месте работы

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Кандидат экономических наук Екатерина Каштанова, доцент кафедры управления персоналом ГУУ, рассказала, что в компании важно выстроить правильную помощь новому сотруднику, чтобы ускорить и облегчить его адаптацию.

На этапе организационной адаптации новичку структурированно рассказывают историю компании, её задачи, цели, перспективы развития и достижения, сообщила она в разговоре с Life.ru.

Социально-психологическая адаптация подразумевает близкое знакомство с коллегами, нормами корпоративной культуры, налаживание общения. Профессиональная адаптация — переобучение, ознакомление со стандартами и спецификой работы, восполнение пробелов в знаниях.

Также немаловажной является и психофизиологическая адаптация, которая подразумевает приспособление к новому режиму труда и отдыха, резюмировала Каштанова.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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