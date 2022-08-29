Специалист Рыжова посоветовала обеспечить детям комфортный переход от отдыха к новому учебному году

Директор образовательного ресурса «ЯКласс» Екатерина Рыжова посоветовала обеспечить детям комфортный переход от отдыха к новому учебному году.

«Главная задача повторения материала в последние дни летних каникул или на первой неделе сентября не в том, чтобы сразу дать высокий уровень загрузки детям, которые ещё не вошли в учебный режим, а в том, чтобы обеспечить комфортный переход от летнего времяпрепровождения к интенсивной учёбе», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, сначала нужно определить проблемы в знаниях детей, определить темы, которые не были усвоены в достаточном объёме.

«Для школьников старших классов, которые больше всего ценят интерактивный компонент обучения, хорошим способом освежить знания станут записи онлайн-уроков», — считает Рыжова.

Она отметила, что помогут и интерактивные тесты.

«Комфортное и эффективное повторение поможет снять стресс ребёнка перед началом интенсивного обучения, освежит его знания и поможет быстрее влиться в учебный процесс с первых дней учебного года», — добавила Рыжова.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.