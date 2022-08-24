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Собянин заявил о стабильной ситуации с лесными пожарами в Московском регионе

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабильной ситуации с лесными пожарами в Московском регионе.
Собянин заявил о стабильной ситуации с лесными пожарами в Московском регионе
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совещании по борьбе с лесными пожарами в российских регионах с участием президента России Владимира Путина.

«В самом Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период. Каких-то серьёзных возгораний нет. Кстати, это ещё и потому, что, если вы помните, вы в 2010–2011 годах принимали решение об обводнении торфяников в Московской области. Большая была программа, она была реализована в течение 2010–2012 годов, и сегодня опасной ситуации нет», — заявил Собянин.

Ранее Путин заявил о сохранении рисков ухудшения ситуации с пожарами в регионах Дальнего Востока.

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