Президент России Владимир Путин заявил о сохранении рисков ухудшения ситуации с пожарами в регионах Дальнего Востока.

Об этом он сказал на совещании по борьбе с лесными пожарами в российских регионах.

«При этом риски ухудшения ситуации сохраняются не только на европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока, где пожароопасная ситуация традиционно сложная. И в этой связи прошу руководство регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль», — заявил президент России.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков рекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов и приостановить сезон охоты из-за опасности пожаров.