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Врач Алексеева рассказала о методах борьбы с головной болью

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Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала, как бороться с головной болью.
Врач Алексеева рассказала о методах борьбы с головной болью
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Народные средства являются не основным способом лечения головной боли, а вспомогательным. Поэтому, чтобы выяснить причину, нужно сделать лабораторные исследования, показаться врачу-терапевту, неврологу, если нужно», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, в первую очередь стоит измерить давление. Если оно повысилось, то нужно принять назначенные врачом препараты, а если головная боль появилась впервые, то можно принять обезболивающее.

«Однако прежде всего надо выпить воды. Иногда стакан тёплой воды помогает человеку избавиться от головной боли. После этого стоит принять обезболивающее», — пояснила Алексеева.

Ранее семейный врач Валентин Шишкин в беседе с URA.RU перечислил четыре группы головной боли по международной классификации: мигрень, головная боль напряжения, а также кластерная и вторичная головная боль.

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