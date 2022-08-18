Минпромторг дал прогноз по росту объёмов продаж автомобилей в России к 2035 году

Минпромторг России разработал проект стратегии развития российской автомобильной промышленности, в котором дал прогноз по росту объёмов продаж автомобилей в стране к 2035 году.

«В базовом сценарии рынок оценивается в 0,8 млн автомобилей в 2022 году, а затем постепенно восстанавливается к 2026 году на уровень 1,6–1,7 млн автомобилей… Начиная с 2027 года рынок постепенно растёт на 1% в год и в 2035 году выходит на уровень 1,9 млн автомобилей», — говорится в документе.

Согласно пессимистичному сценарию, к 2035 году рынок достигнет уровня в 1,3 млн автомобилей. Такое развитие событий предполагает стагнацию российского валового внутреннего продукта и низкий уровень покупательского спроса.

В оптимистичном сценарии рынок до 2025 года соответствует базовому сценарию, далее предполагается постепенный рост до 2,8—3 млн автомобилей к 2030—2032 году.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.