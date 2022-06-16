Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в автопроме

Российский президент Владимир Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.

В ходе совещания по вопросам развития автопрома Путин отметил необходимость «выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России».

Он объяснил, что это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автомобильной промышленности должны проходить именно в России.

«Но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские», — цитирует его ТАСС.

Также Путин заявил, что демарш партнёров российских заводов отражается на выпуске автомобилей в России.