Путин заявил, что демарш партнёров автозаводов отражается на выпуске машин в России

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Российский президент Владимир Путин заявил, что демарш партнёров российских заводов отражается на выпуске автомобилей в России.
Путин заявил, что демарш партнёров автозаводов отражается на выпуске машин в России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал в ходе совещания на тему автомобильной промышленности.

Путин обратил внимание, что партнёры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с российского рынка.

«Очевидно, что этот демарш отразится на объёмах выпуска продукции, причём заметно. Уже отражается», — сказал президент.

По его словам, по сравнению с показателями 2021 года в марте 2022 года «выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле — в пять раз меньше».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, а также высказал мнение, что российских чиновников можно было бы пересадить на автомобили Lada.

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