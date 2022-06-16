Путин заявил, что демарш партнёров автозаводов отражается на выпуске машин в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что демарш партнёров российских заводов отражается на выпуске автомобилей в России.

Об этом он сказал в ходе совещания на тему автомобильной промышленности.

Путин обратил внимание, что партнёры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с российского рынка.

«Очевидно, что этот демарш отразится на объёмах выпуска продукции, причём заметно. Уже отражается», — сказал президент.

По его словам, по сравнению с показателями 2021 года в марте 2022 года «выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле — в пять раз меньше».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, а также высказал мнение, что российских чиновников можно было бы пересадить на автомобили Lada.