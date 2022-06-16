Песков прокомментировал идею пересадить госслужащих на автомобили Lada

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею пересадить госслужащих на автомобили Lada.

«Вы знаете, я готов, как госслужащий, ко всему. И каждый госслужащий у нас готов ко всему. Антон Германович (Силуанов. — RT) сегодня будет принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли в Кремле данную идею и готов ли он сам сменить автомобиль.

Ранее Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, а также высказал мнение, что российских чиновников можно было бы пересадить на автомобили Lada.

В интервью радио Sputnik член Общественной палаты России, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов прокомментировал данное предложение.

«Это вполне реально, потому что мы же говорим про чиновников разного уровня. Я думаю, что ничего страшного, если где-то служебные автомобили будут отечественного производства», — сказал он.

Холодов добавил, что, возможно, в данном случае это будет стимулом приблизить уровень комфорта автомобилей отечественного производства к продукции других производителей.

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