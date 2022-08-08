Экс-главу УМВД по Екатеринбургу Трифонова приговорили к 9,5 года колонии по делу о взятке
- РИА Новости
Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Как уточняет URA.RU, такое наказание требовала для обвиняемого прокуратура.
«Следствием и судом установлено, что в мае-июне 2015 года Трифонов через трёх посредников, двое из которых являлись подчинёнными ему сотрудниками полиции, получил от заместителя председателя правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала» Олега Коноплева взятку в размере 10 млн рублей за способствование в силу своего должностного положения принятию сотрудниками УМВД решения о возбуждении уголовного дела в интересах указанного банка», — говорится в пресс-релизе.
Трифонова также обвиняли в незаконном хранении оружия.
В начале августа Московский городской суд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима.