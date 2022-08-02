Суд признал депутата Белоусова виновным по делу о взятке в 3,25 млрд рублей

Московский городской суд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в 3,25 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, наказание будет названо в заключительной части судебного акта.

В пресс-службе суда уточнили, что приговор будет оглашаться несколько дней.

Фигурантом по делу также проходит бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий.