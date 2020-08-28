Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение депутату Белоусову

Короткая ссылка
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере в отношении депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение депутату Белоусову
  • © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Указанные лица обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

«По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий», — сообщили в Генпрокуратуре.

Общая сумма взятки оценивается в более 3 млрд рублей.

В ходе предварительного следствия Генпрокуратура получила согласие Госдумы на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Юревич был объявлен в международный розыск в начале мая 2017 года.

В марте 2019 года следствие просило арестовать Белоусова в рамках дела Юревича о взяточничестве, однако Ленинский суд Екатеринбурга отказал в ходатайстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить