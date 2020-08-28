Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение депутату Белоусову
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Указанные лица обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).
«По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий», — сообщили в Генпрокуратуре.
Общая сумма взятки оценивается в более 3 млрд рублей.
В ходе предварительного следствия Генпрокуратура получила согласие Госдумы на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.
Юревич был объявлен в международный розыск в начале мая 2017 года.
В марте 2019 года следствие просило арестовать Белоусова в рамках дела Юревича о взяточничестве, однако Ленинский суд Екатеринбурга отказал в ходатайстве.