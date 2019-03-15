Следствие просит арестовать депутата Госдумы Белоусова
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«Он приехал в Екатеринбург, чтобы согласовать возможность поездки в Белоруссию в составе делегации Госдумы, но следователь сразу обратился в суд с ходатайством о его аресте», — приводит РИА Новости слова адвоката.
Он отметил, что в настоящее время ходатайство об аресте рассматривает Ленинский суд Екатеринбурга.
По словам Трунова, депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.
Ранее Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела.
В начале мая 2017 года Михаил Юревич был объявлен в международный розыск, СК предъявил ему обвинения в получении взятки и подстрекательстве к клевете. Также был задержан посредник в получении бывшим губернатором взятки.