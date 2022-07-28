В организации «Садоводы России» рассказали, как правильно ухаживать за дачными посадками

Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, как правильно ухаживать за дачными посадками.

Наиболее важным моментом для защиты растений считается полив. Его лучше проводить в прохладное время суток.

«Самая лучшая вода — которая нагрелась на солнышке. Для этого садоводы ставят бочки, наливают воды. Бочка эта постоит на солнышке, и всё — на следующий день поливайте. Это лучшая вода или из прудика какого-то декоративного. Вообще, есть такое понятие: если в воде квакают лягушки, значит, эта вода хороша для полива», — заявил Туманов в беседе с Пятым каналом.

При установке различных укрытий нужно принимать во внимание, что они не должны перекрывать растениям доступ к свежему воздуху.

Ещё одним способом защиты урожая считается мульчирование, когда почву укрывают защитным слоем для удержания влаги. Для этого рекомендуется использовать опилки или солому. Также есть специальные материалы.

Ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с НСН дал советы, что делать в период активности клещей.