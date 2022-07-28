Командующий ЧФ Осипов заявил о господстве над противником в Азовском море
«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Чёрного моря», — сказал он.
По его словам, сегодня воины-черноморцы, проявляя мужество и героизм, успешно выполняют боевые задачи на Украине.
Ранее сообщалось, что российские подразделения создали все необходимые условия для функционирования двух морских гумкоридоров. Они представляют собой безопасные полосы для движения судов.