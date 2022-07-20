Россия организовала два морских гумкоридора в Чёрном и Азовском морях

Российские подразделения создали все необходимые условия для функционирования двух морских гумкоридоров, следует из заявления Минобороны России.

Они представляют собой безопасные полосы для движения кораблей.

В ведомстве уточнили, что черноморский гумкоридор будет пропускать суда ежедневно с 08:00 до 19:00 мск для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении.

Гумкоридор в Азовском море будет действовать круглосуточно — с его помощью корабли смогут выйти из порта Мариуполя в направлении Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что ВМФ России устранил минную опасность в акватории Мариупольского порта в Донецкой Народной Республике.