Россия организовала два морских гумкоридора в Чёрном и Азовском морях

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Российские подразделения создали все необходимые условия для функционирования двух морских гумкоридоров, следует из заявления Минобороны России.
Россия организовала два морских гумкоридора в Чёрном и Азовском морях
  • РИА Новости

Они представляют собой безопасные полосы для движения кораблей.

В ведомстве уточнили, что черноморский гумкоридор будет пропускать суда ежедневно с 08:00 до 19:00 мск для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении.

Гумкоридор в Азовском море будет действовать круглосуточно — с его помощью корабли смогут выйти из порта Мариуполя в направлении Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что ВМФ России устранил минную опасность в акватории Мариупольского порта в Донецкой Народной Республике.

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