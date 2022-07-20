ВМФ России устранил минную опасность в порту Мариуполя

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Российские моряки устранили минную опасность в акватории мариупольского порта в Донецкой Народной Республике, следует из заявления Минобороны России.
ВМФ России устранил минную опасность в порту Мариуполя
  • РИА Новости

«В результате проведённого комплекса мероприятий силами Военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполя», — говорится в сообщении.

В регионе продолжаются работы по восстановлению портовой инфраструктуры.

Ранее в Минугля ДНР заявили о восстановлении энергоснабжения мариупольского торгового порта.

12 июня директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий заявил, что порт перешёл в режим стабильной работы.

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