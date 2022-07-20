ВМФ России устранил минную опасность в порту Мариуполя
- РИА Новости
«В результате проведённого комплекса мероприятий силами Военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполя», — говорится в сообщении.
В регионе продолжаются работы по восстановлению портовой инфраструктуры.
Ранее в Минугля ДНР заявили о восстановлении энергоснабжения мариупольского торгового порта.
12 июня директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий заявил, что порт перешёл в режим стабильной работы.