В Мариуполе рассказали о стабильной работе городского порта

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Директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий заявил, что порт перешёл в режим стабильной работы.
В Мариуполе рассказали о стабильной работе городского порта
  • AP

По его словам, морской порт готов полноценно принимать и отгружать грузы.

«На данный момент порт укомплектован, 630 человек работают. Порт полноценно готов принимать и отгружать грузы. Мы сейчас отгрузили два судна с металлом в Россию, и к нам пришёл импорт для строителей города Мариуполя. Планируем, что пойдёт большой объём грузов, которые придут для восстановления не только Мариуполя, но и, например, Волновахи и других освобождённых городов», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что воду и электричество к порту Мариуполя подведут в течение трёх недель.

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