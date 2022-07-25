Прибывшим в Крым пятимиллионным пассажиром стал житель Тамбова
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«У «Таврии» — пятимиллионный пассажир! Им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич», — цитирует сообщение агентство «Крыминформ».
Индивидуальный предприниматель вместе с супругой и двумя дочерьми сели в поезд №28 на станции Мичуринск накануне днём, сообщает «Новый Севастополь».
Свой отпуск семья проведёт в Алуште.
Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что объём железнодорожных перевозок в Крым летом удвоится и составит 2,5 млн пассажиров.