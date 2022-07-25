Прибывшим в Крым пятимиллионным пассажиром стал житель Тамбова

Короткая ссылка
По данным пресс-службы компании-оператора перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс», на полуостров прибыл юбилейный — пятимиллионный пассажир.
Прибывшим в Крым пятимиллионным пассажиром стал житель Тамбова
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«У «Таврии» — пятимиллионный пассажир! Им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич», — цитирует сообщение агентство «Крыминформ».

Индивидуальный предприниматель вместе с супругой и двумя дочерьми сели в поезд №28 на станции Мичуринск накануне днём, сообщает «Новый Севастополь».

Свой отпуск семья проведёт в Алуште.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что объём железнодорожных перевозок в Крым летом удвоится и составит 2,5 млн пассажиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить