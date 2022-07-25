Прибывшим в Крым пятимиллионным пассажиром стал житель Тамбова

По данным пресс-службы компании-оператора перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс», на полуостров прибыл юбилейный — пятимиллионный пассажир.

«У «Таврии» — пятимиллионный пассажир! Им стал 43-летний житель Тамбова Сергей Николаевич», — цитирует сообщение агентство «Крыминформ».

Индивидуальный предприниматель вместе с супругой и двумя дочерьми сели в поезд №28 на станции Мичуринск накануне днём, сообщает «Новый Севастополь».

Свой отпуск семья проведёт в Алуште.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что объём железнодорожных перевозок в Крым летом удвоится и составит 2,5 млн пассажиров.