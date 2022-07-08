Минтранс: объём железнодорожных перевозок в Крым летом удвоится
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«В направлении Крыма в летний период перевезём 2,5 млн пассажиров, что почти в 2 раза выше прошлогодних показателей», — цитирует Савельева ТАСС.
Он рассказал, что количество поездов выросло с 14 до 17, также была увеличена периодичность курсирования и пополнена составность.
По данным Минтранса, за шесть месяцев 2022 года в направлении черноморских курортов, Минвод, Крыма перевезли 7 млн пассажиров.
«Всего в южном направлении планируется перевезти более 12 млн пассажиров, что выше уровня прошлого года на 43%», — заключил Савельев.
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