Завершился приём заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО

В столице завершился приём заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

«В этом году поступило 985 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций. Треть из них впервые участвуют в конкурсе грантов мэра Москвы. На выбор были предложены 12 номинаций. Самой популярной стала «Молодёжь Москвы», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Её слова приводит НТВ.

Также в числе востребованных оказались категории «Наше наследие» и «Благотворительность».

Финальный список проектов, которые смогут принять участие в конкурсе, станет известен 26 июля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве приём заявок на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) продлится до 8 июля.