Завершился приём заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО

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В столице завершился приём заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
Завершился приём заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО
  • РИА Новости

«В этом году поступило 985 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций. Треть из них впервые участвуют в конкурсе грантов мэра Москвы. На выбор были предложены 12 номинаций. Самой популярной стала «Молодёжь Москвы», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Её слова приводит НТВ.

Также в числе востребованных оказались категории «Наше наследие» и «Благотворительность».

Финальный список проектов, которые смогут принять участие в конкурсе, станет известен 26 июля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве приём заявок на участие в конкурсе грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) продлится до 8 июля.

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