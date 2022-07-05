В мэрии Москвы для студентов и выпускников вузов открыли стажировку по семи направлениям.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

По итогам стажировки лучшие сотрудники смогут получить постоянную работу.

«Все, кто подаст заявки, пройдут предварительное тестирование. По его итогам отберут тысячу претендентов. Их ждёт двухнедельное обучение в «Карьерной школе». После этого 125 сильнейших кандидатов пригласят на стажировку. Ребятам предложат попробовать свои силы в рамках семи направлений. Они связаны с экономикой, правом и другими сферами жизни столицы», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее газета «Известия» опубликовала результаты исследования, проведённого Российским государственным социальным университетом, согласно которым большинство россиян не работают по специальности, полученной в вузе.