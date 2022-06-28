Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией» I степени.

Об этом сам глава республики заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он сообщил, что 27 июня посетил церемонию открытия Грозненской стоматологической поликлиники №1.

Глава Чечни наградил главврача Республиканской стоматологической поликлиники Юнуса Умарова орденом Кадырова.

Кроме того, Кадыров вручил благодарственное письмо рентген-лаборанту Республиканской стоматологической поликлиники Ровзан Алгериевой.

«В ходе мероприятия за вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики мне вручили орден «За заслуги перед стоматологией» I степени от Стоматологической ассоциации России», — рассказал Кадыров.

В сентябре 2021 года сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.