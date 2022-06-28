Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»

Короткая ссылка
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией» I степени.
Кадырову вручили орден «За заслуги перед стоматологией»
  • РИА Новости

Об этом сам глава республики заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он сообщил, что 27 июня посетил церемонию открытия Грозненской стоматологической поликлиники №1.

Глава Чечни наградил главврача Республиканской стоматологической поликлиники Юнуса Умарова орденом Кадырова.

Кроме того, Кадыров вручил благодарственное письмо рентген-лаборанту Республиканской стоматологической поликлиники Ровзан Алгериевой.

«В ходе мероприятия за вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики мне вручили орден «За заслуги перед стоматологией» I степени от Стоматологической ассоциации России», — рассказал Кадыров.

В сентябре 2021 года сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить