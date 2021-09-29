Кадыров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

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Глава Чечни Рамзан Кадыров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Кадыров награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
  • РИА Новости

«От всей души поздравляю главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с большой и важной наградой — орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени», — написал Дудаев в своём Instagram.

Отмечается, что награда вручена за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской̆ Республики и многолетнюю добросовестную работу.

Согласно опубликованной Дудаевым фотографии, указ подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября.

Ранее Рамзан Кадыров пригласил американского президента Джо Байдена посетить республику в ответ на его высказывание о нарушении прав сексуальных меньшинств в регионе.

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