Кадыров пригласил Байдена посетить Чечню

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил американского президента Джо Байдена посетить республику в ответ на его высказывание о нарушении прав сексуальных меньшинств в регионе.
Кадыров пригласил Байдена посетить Чечню
  • РИА Новости

Президент США в ходе выступления на Генассамблее ООН 21 сентября призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, упомянув Чечню и Камерун. 

«Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Также Кадыров назвал высказывания Байдена «странными и вздорными».

«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику», — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что союзники России должны укреплять свои границы и «готовиться к худшему».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить