Кадыров пригласил Байдена посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил американского президента Джо Байдена посетить республику в ответ на его высказывание о нарушении прав сексуальных меньшинств в регионе.

Президент США в ходе выступления на Генассамблее ООН 21 сентября призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, упомянув Чечню и Камерун.

«Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Также Кадыров назвал высказывания Байдена «странными и вздорными».

«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику», — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что союзники России должны укреплять свои границы и «готовиться к худшему».