Кадыров пригласил Байдена посетить Чечню
- РИА Новости
Президент США в ходе выступления на Генассамблее ООН 21 сентября призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, упомянув Чечню и Камерун.
«Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Также Кадыров назвал высказывания Байдена «странными и вздорными».
«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику», — заявил глава Чечни.
Ранее Кадыров, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что союзники России должны укреплять свои границы и «готовиться к худшему».