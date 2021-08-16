Кадыров прокомментировал ситуацию в Афганистане

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию в Афганистане, заявил, что союзники России должны укреплять свои границы и «готовиться к худшему».

Об этом, как передаёт ТАСС, Кадыров заявил в прямом эфире в аккаунте своего сына Адама в Instagram.

«Для нас это не проблема, будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу», — сказал Кадыров.

Также он заявил, что странам, граничащим с Афганистаном, «опасно сейчас».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым, в ходе которого они обсудили ситуацию в Афганистане.

Также сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по поводу ситуации в Афганистане.

15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани покинул страну.