Подмосковным учителям, чьи ученики получили 100 баллов на ЕГЭ, выплатят гранты и премии

Короткая ссылка
Подмосковным учителям, которые подготовили к экзаменам учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выплатят гранты и премии.
Подмосковным учителям, чьи ученики получили 100 баллов на ЕГЭ, выплатят гранты и премии
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Воробьёва.

«Учитывая высокие показатели экзаменов, у нас традиционно выплачивают гранты и премии учителям, которые подготовили стобалльников. Первое поручение, которое хочу адресовать, — вместе с Министерством финансов подготовить распоряжение и довести средства до тех, кто готовит наших лидеров», — заявил Воробьёв.

На данный момент в регионе ожидают результатов экзаменов ещё по некоторым предметам. 

Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по образованию сообщило, что в Петербурге 51 выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить