Подмосковным учителям, чьи ученики получили 100 баллов на ЕГЭ, выплатят гранты и премии

Подмосковным учителям, которые подготовили к экзаменам учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, выплатят гранты и премии.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Воробьёва.

«Учитывая высокие показатели экзаменов, у нас традиционно выплачивают гранты и премии учителям, которые подготовили стобалльников. Первое поручение, которое хочу адресовать, — вместе с Министерством финансов подготовить распоряжение и довести средства до тех, кто готовит наших лидеров», — заявил Воробьёв.

На данный момент в регионе ожидают результатов экзаменов ещё по некоторым предметам.

Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по образованию сообщило, что в Петербурге 51 выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ.