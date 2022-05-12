На Кубани рассказали о порядке зачисления детей из ЛДНР в школы региона

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В Министерстве образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края рассказали, что, чтобы зачислить детей в школы, прибывшие с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины граждане могут обратиться в образовательную организацию по месту фактического проживания.

Об этом сообщает «Кубань 24».

Кроме того, получить консультацию о постановке на учёт детей дошкольного возраста можно непосредственно в детском саду или в управлении образования муниципалитета, уточнили в ведомстве.

Наряду с этим стало известно, что из Кисловодска отправили более 65 т гумпомощи беженцам из Донбасса. Об этом сообщает «СвоёТВ».

Вещи отправляли специальными поездами. Сбор помощи продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о проекте «Доброе дело» для помощи жителям Донбасса.

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