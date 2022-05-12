На Кубани рассказали о порядке зачисления детей из ЛДНР в школы региона
Об этом сообщает «Кубань 24».
Кроме того, получить консультацию о постановке на учёт детей дошкольного возраста можно непосредственно в детском саду или в управлении образования муниципалитета, уточнили в ведомстве.
Наряду с этим стало известно, что из Кисловодска отправили более 65 т гумпомощи беженцам из Донбасса. Об этом сообщает «СвоёТВ».
Вещи отправляли специальными поездами. Сбор помощи продолжается.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о проекте «Доброе дело» для помощи жителям Донбасса.