Андрей Воробьёв рассказал о проекте «Доброе дело» для помощи жителям Донбасса

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о проекте «Доброе дело» для помощи жителям Донбасса, в рамках которого фуры с гуманитарной помощью отправляются в Донецкую и Луганскую народные республики.
Андрей Воробьёв рассказал о проекте «Доброе дело» для помощи жителям Донбасса
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом сообщает телеканал «360». 

Помимо сбора гуманитарной помощи, подчеркнул губернатор, в рамках проекта также осуществляется адресная помощь, например, поиск людей.

«Помимо основных гуманитарных миссий, которые осуществляем, происходит ещё и адресная помощь. Мы занимаемся по возможности в тех районах, в которых находимся, поиском людей, когда к нам обращаются. В Мариуполе нашли семью для Никиты С.», — сказал Воробьёв.

Он также напомнил об опеке над сиротами из Донбасса.

«27 детей усыновили в Подмосковье. Сегодня они живут в десяти семьях», — приводит слова главы региона Радио 1.

Губернатор также поблагодарил всех, кто участвует в сборе гуманитарной помощи. 

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