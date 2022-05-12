Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о проекте «Доброе дело» для помощи жителям Донбасса, в рамках которого фуры с гуманитарной помощью отправляются в Донецкую и Луганскую народные республики.

Об этом сообщает телеканал «360».

Помимо сбора гуманитарной помощи, подчеркнул губернатор, в рамках проекта также осуществляется адресная помощь, например, поиск людей.

«Помимо основных гуманитарных миссий, которые осуществляем, происходит ещё и адресная помощь. Мы занимаемся по возможности в тех районах, в которых находимся, поиском людей, когда к нам обращаются. В Мариуполе нашли семью для Никиты С.», — сказал Воробьёв.

Он также напомнил об опеке над сиротами из Донбасса.

«27 детей усыновили в Подмосковье. Сегодня они живут в десяти семьях», — приводит слова главы региона Радио 1.

Губернатор также поблагодарил всех, кто участвует в сборе гуманитарной помощи.