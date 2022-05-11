Невропатолог Орлов назвал эффективный метод снятия головной боли

Врач-невропатолог, мануальный терапевт Игорь Орлов рассказал о действенном методе снятия головной боли без лекарств.

В некоторых случаях можно уменьшить или даже полностью снять головную боль с помощью массажа ушей, сказал врач в беседе с радио Sputnik.

«Массировать уши можно ладонью. Закройте ею полностью ушную раковину, слегка надавите и медленно совершайте движения. Это создаст повышенное давление, что очень полезно для снятия головной боли, для улучшения мозгового кровообращения и избавления от шума в ушах», — отметил Орлов.

Он уточнил, что с массажем следует быть очень осторожным: болезненных ощущений быть не должно.

Ранее заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики кандидат биологических наук Наталья Половодова в беседе с URA.RU рассказала, что частое использование смартфона может привести к искривлению позвоночника и головным болям.