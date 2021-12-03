«Заключение под стражу до 29 января 2022 года»: суд арестовал Кирилла Суслова по делу о госизмене
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
В пятницу, 3 декабря, Лефортовский районный суд города Москвы арестовал россиянина по уголовному делу о «государственной измене».
«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 29 ноября 2021 года в отношении Суслова Кирилла Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 29 января 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Постановление суда об аресте вступило в силу. Подробности уголовного производства не приводятся, поскольку материалы дела засекречены и не подлежат разглашению.
Кириллу Суслову по статье «Госизмена» грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Источник агентства в правоохранительных органах также уточнил, что мужчина был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России.
«Следователи ФСБ задержали россиянина Суслова К. А. и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте», — указал он.
В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда уточнило, что на момент задержания мужчина был безработным.
Дела о «Госизмене»
10 ноября ФСБ России сообщила о задержании жителя Ялты за шпионскую деятельность в интересах Службы безопасности Украины. По данным ведомства, в период с 2017 по 2018 год по заданию СБУ он осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках ФСБ.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа», ему грозит до 20 лет тюрьмы. По данным СМИ, речь идёт о бывшем депутате Ялтинского городского совета второго созыва Юрии Ломенко. С мая 2017 года по октябрь 2021-го на него была зарегистрирована крымская региональная общественная организация «Национально-культурная автономия «Украинцы Крыма».
Ялтинский городской суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
- РИА Новости
28 сентября в московской штаб-квартире компании Group-IB, одного из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети, прошли обыски.
На следующий день суд арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене. Впоследствии ему продлили арест до 28 февраля 2022 года.
Свою вину в вышеуказанном преступлении он не признаёт, сообщал его адвокат Дмитрий Дихтярь. Он также указывал, что уголовное преследование его подзащитного не связано с Group-IB.
«Компания продолжает работать, Илья просил передать, чтобы сотрудники не падали духом, а продолжали свою деятельность», — говорил юрист.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указывал, что дело Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату.
Ещё одно дело о госизмене ведётся в отношении советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, которого задержали в июле 2020 года. 1 ноября стало известно, что ФСБ завершила расследование по этому производству.
«Перед завершением расследования дела Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки, появился ещё один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии», — заявлял РИА Новости адвокат Иван Павлов.
Дмитрий Талантов, ещё один адвокат, представляющий интересы Сафронова, подчеркнул в разговоре с ТАСС, что его подзащитный «полностью отрицает вину по предъявленным ему обвинениям».
В начале ноября Сафронов отсидел трое суток в карцере за попытку наладить работу комнатной телевизионной антенны. Как рассказал RT ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, советник главы «Роскосмоса» и его сосед после возвращения из карцера сумели наладить работу ТВ-антенны «в рамках правил».
«В самом же карцере я провёл трое суток, много читал, в частности «Игру престолов». Телевизора там нет и ничего не отвлекает, но я никогда не думал, что возненавижу музыку Грига и Прокофьева, потому что там почти всё время включают радиостанцию «Орфей». Новости радиостанции «Маяк» включают недолго утром и вечером», — привёл Мельников слова Сафронова.