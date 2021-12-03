«Заключение под стражу до 29 января 2022 года»: суд арестовал Кирилла Суслова по делу о госизмене

Гражданин РФ Кирилл Суслов решением Лефортовского суда Москвы отправлен под арест на два месяца, до 29 января 2022 года. До этого мужчина был задержан сотрудниками ФСБ, ему предъявили обвинение по статье «Государственная измена». Санкция по ней предусматривает до 20 лет тюремного заключения. Отмечается, что материалы дела засекречены и не подлежат разглашению. В пресс-службе суда указали, что на момент задержания Суслов был безработным.

В пятницу, 3 декабря, Лефортовский районный суд города Москвы арестовал россиянина по уголовному делу о «государственной измене».

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 29 ноября 2021 года в отношении Суслова Кирилла Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 29 января 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Постановление суда об аресте вступило в силу. Подробности уголовного производства не приводятся, поскольку материалы дела засекречены и не подлежат разглашению.

Кириллу Суслову по статье «Госизмена» грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Источник агентства в правоохранительных органах также уточнил, что мужчина был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России.

«Следователи ФСБ задержали россиянина Суслова К. А. и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте», — указал он.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда уточнило, что на момент задержания мужчина был безработным.

Дела о «Госизмене»

10 ноября ФСБ России сообщила о задержании жителя Ялты за шпионскую деятельность в интересах Службы безопасности Украины. По данным ведомства, в период с 2017 по 2018 год по заданию СБУ он осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках ФСБ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа», ему грозит до 20 лет тюрьмы. По данным СМИ, речь идёт о бывшем депутате Ялтинского городского совета второго созыва Юрии Ломенко. С мая 2017 года по октябрь 2021-го на него была зарегистрирована крымская региональная общественная организация «Национально-культурная автономия «Украинцы Крыма».

Ялтинский городской суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

РИА Новости

28 сентября в московской штаб-квартире компании Group-IB, одного из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети, прошли обыски.

На следующий день суд арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене. Впоследствии ему продлили арест до 28 февраля 2022 года.

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Свою вину в вышеуказанном преступлении он не признаёт, сообщал его адвокат Дмитрий Дихтярь. Он также указывал, что уголовное преследование его подзащитного не связано с Group-IB.

«Компания продолжает работать, Илья просил передать, чтобы сотрудники не падали духом, а продолжали свою деятельность», — говорил юрист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указывал, что дело Сачкова не имеет отношения к деловому и инвестиционному климату.

Ещё одно дело о госизмене ведётся в отношении советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, которого задержали в июле 2020 года. 1 ноября стало известно, что ФСБ завершила расследование по этому производству.

«Перед завершением расследования дела Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки, появился ещё один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии», — заявлял РИА Новости адвокат Иван Павлов.

Дмитрий Талантов, ещё один адвокат, представляющий интересы Сафронова, подчеркнул в разговоре с ТАСС, что его подзащитный «полностью отрицает вину по предъявленным ему обвинениям».

В начале ноября Сафронов отсидел трое суток в карцере за попытку наладить работу комнатной телевизионной антенны. Как рассказал RT ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, советник главы «Роскосмоса» и его сосед после возвращения из карцера сумели наладить работу ТВ-антенны «в рамках правил».

«В самом же карцере я провёл трое суток, много читал, в частности «Игру престолов». Телевизора там нет и ничего не отвлекает, но я никогда не думал, что возненавижу музыку Грига и Прокофьева, потому что там почти всё время включают радиостанцию «Орфей». Новости радиостанции «Маяк» включают недолго утром и вечером», — привёл Мельников слова Сафронова.