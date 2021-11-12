В ОНК рассказали, что делал Иван Сафронов в течение трёх дней в карцере

Содержащийся в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов читал в карцере «Игру престолов» и слушал радио «Орфей». Об этом RT рассказал ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, встретившийся с Сафроновым после его перевода из «одиночки».

Правозащитник отметил, что Сафронов отсидел трое суток в карцере за попытку наладить работу комнатной телевизионной антенны, но может вновь там оказаться за любое новое нарушение.

Как стало известно RT, ранее у него уже было два выговора — за хранение запрещённых предметов и за предыдущую попытку приклеить антенну к стене.

«В администрации изолятора нам сообщили, что у Сафронова было два выговора. Один — за хранение лезвия бритвы, второй — за первую попытку приклеить антенну к стене. При наличии двух и более дисциплинарных взысканий заключённый, в соответствии с законом, может быть водворён в карцер», — пояснил правозащитник.

По его словам, Сафронов утверждает, что лезвие было не его, а осталось в камере от предыдущего сидельца.

В беседе с членами ОНК советник главы «Роскосмоса» рассказал, что он и его сосед после возвращения из карцера сумели наладить работу комнатной телевизионной антенны «в рамках правил».

«В самом же карцере я провёл трое суток, много читал, в частности «Игру престолов». Телевизора там нет и ничего не отвлекает, но я никогда не думал, что возненавижу музыку Грига и Прокофьева, потому что там почти всё время включают радиостанцию «Орфей». Новости радиостанции «Маяк» включает недолго утром и вечером», — привёл Мельников слова Сафронова, добавив, что администрация СИЗО обещала пересмотреть набор транслируемых радиостанций.

По словам ответственного секретаря ОНК, арестованный по-прежнему фактически лишён переписки – уже полтора месяца вся его корреспонденция отправляется на цензуру следователю. При этом он получил передачу с тёплыми вещами.

Ранее адвокат Дмитрий Талантов заявил, что Иван Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.