Адвокат заявил, что Сафронов полностью отрицает вину в госизмене
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- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Талантов.
«Могу сказать, что Сафронов полностью отрицает вину по предъявленным ему обвинениям», — сказал он.
Ещё один адвокат Сафронова, Иван Павлов, рассказал РИА Новости, что его подзащитному в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены — о передаче за границу сведений о деятельности Вооружённых сил России в Сирии.
Ранее появилась информация, что Федеральная служба безопасности завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении Ивана Сафронова.