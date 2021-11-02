Адвокат заявил, что Сафронов полностью отрицает вину в госизмене

Советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Талантов.

«Могу сказать, что Сафронов полностью отрицает вину по предъявленным ему обвинениям», — сказал он.

Ещё один адвокат Сафронова, Иван Павлов, рассказал РИА Новости, что его подзащитному в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены — о передаче за границу сведений о деятельности Вооружённых сил России в Сирии.

Ранее появилась информация, что Федеральная служба безопасности завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении Ивана Сафронова.