Адвокат заявил, что Сафронов полностью отрицает вину в госизмене

Короткая ссылка
Советник главы «Роскосмоса», бывший корреспондент изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Иван Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.
Адвокат заявил, что Сафронов полностью отрицает вину в госизмене
  • © Пресс-служба Мосгорсуда
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Талантов.

«Могу сказать, что Сафронов полностью отрицает вину по предъявленным ему обвинениям», — сказал он.

Ещё один адвокат Сафронова, Иван Павлов, рассказал РИА Новости, что его подзащитному в окончательном обвинении вменили новый эпизод госизмены — о передаче за границу сведений о деятельности Вооружённых сил России в Сирии.

Ранее появилась информация, что Федеральная служба безопасности завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении Ивана Сафронова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить