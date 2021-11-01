РИА Новости: ФСБ завершила расследование дела Ивана Сафронова о госизмене

Федеральная служба безопасности завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова.

Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«Расследование уголовного дела в отношении Сафронова Ивана завершено», — рассказал собеседник агентства.

Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.

В конце октября в ОНК сообщили, что содержащемуся в СИЗО «Лефортово» Сафронову будет вынесено дисциплинарное взыскание за попытку наладить работу комнатной телеантенны в камере.