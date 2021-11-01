РИА Новости: ФСБ завершила расследование дела Ивана Сафронова о госизмене

Короткая ссылка
Федеральная служба безопасности завершила расследование уголовного дела о государственной измене в отношении советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова.
РИА Новости: ФСБ завершила расследование дела Ивана Сафронова о госизмене
  • © Пресс-служба Мосгорсуда
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«Расследование уголовного дела в отношении Сафронова Ивана завершено», — рассказал собеседник агентства.

Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.

В конце октября в ОНК сообщили, что содержащемуся в СИЗО «Лефортово» Сафронову будет вынесено дисциплинарное взыскание за попытку наладить работу комнатной телеантенны в камере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить