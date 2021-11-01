РИА Новости: ФСБ завершила расследование дела Ивана Сафронова о госизмене
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Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
«Расследование уголовного дела в отношении Сафронова Ивана завершено», — рассказал собеседник агентства.
Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.
В конце октября в ОНК сообщили, что содержащемуся в СИЗО «Лефортово» Сафронову будет вынесено дисциплинарное взыскание за попытку наладить работу комнатной телеантенны в камере.