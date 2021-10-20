ОНК: советнику главы «Роскосмоса» Сафронову в СИЗО «Лефортово» грозит дисциплинарное взыскание

Содержащемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене советнику «Роскосмоса» Ивану Сафронову будет вынесено дисциплинарное взыскание за попытку наладить работу комнатной телеантенны в камере. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Вместе с соседом мы искали такое положение комнатной телеантенны, при котором станет возможно смотреть телевизор. И нашли — появилось 20 каналов. Но для этого антенну пришлось приклеить к стене ленточками от упаковки колбасы», — привёл член комиссии слова Сафронова.

Однако, в соответствии с правилами внутреннего распорядка СИЗО, заключённым запрещается что-либо приклеивать к стенам камер. Представитель администрации изолятора пояснил ОНК, что Сафронова и его соседа предупреждали о недопустимости данного нарушения правил и теперь их ждёт дисциплинарное взыскание. В чём именно выражается взыскание, представитель СИЗО не уточнил.

При этом, по словам собеседника RT, руководство «Лефортово» не отрицает, что комнатные антенны не во всех камерах способны обеспечить приём телесигнала, и обещало установить в ходе продолжающегося капитального ремонта коллективную антенну.

В ОНК добавили, что ранее Сафронов жаловался на изъятие его переписки с родственниками для проведения цензуры, которая никак не ограничена в сроках законодательством.

Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.