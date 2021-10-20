ОНК: советнику главы «Роскосмоса» Сафронову в СИЗО «Лефортово» грозит дисциплинарное взыскание

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RT
Содержащемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене советнику «Роскосмоса» Ивану Сафронову будет вынесено дисциплинарное взыскание за попытку наладить работу комнатной телеантенны в камере. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
ОНК: советнику главы «Роскосмоса» Сафронову в СИЗО «Лефортово» грозит дисциплинарное взыскание
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Вместе с соседом мы искали такое положение комнатной телеантенны, при котором станет возможно смотреть телевизор. И нашли — появилось 20 каналов. Но для этого антенну пришлось приклеить к стене ленточками от упаковки колбасы», — привёл член комиссии слова Сафронова. 

Однако, в соответствии с правилами внутреннего распорядка СИЗО, заключённым запрещается что-либо приклеивать к стенам камер. Представитель администрации изолятора пояснил ОНК, что Сафронова и его соседа предупреждали о недопустимости данного нарушения правил и теперь их ждёт дисциплинарное взыскание. В чём именно выражается взыскание, представитель СИЗО не уточнил. 

При этом, по словам собеседника RT, руководство «Лефортово» не отрицает, что комнатные антенны не во всех камерах способны обеспечить приём телесигнала, и обещало установить в ходе продолжающегося капитального ремонта коллективную антенну.  

В ОНК добавили, что ранее Сафронов жаловался на изъятие его переписки с родственниками для проведения цензуры, которая никак не ограничена в сроках законодательством.  

Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Сафронов был задержан в июле 2020 года по делу о госизмене.

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