Адвокат: основатель Grouр-IB Сачков не признал вину в госизмене

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Основатель Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в госизмене, отрицает вину. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Дихтярь.
Адвокат: основатель Grouр-IB Сачков не признал вину в госизмене
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Он просил передать, что вину не признаёт», — приводит РИА Новости слова адвоката.

Дмитрий Дихтярь также заявил о намерении подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

Ранее суд признал законным арест основателя Group-IB Ильи Сачкова.

«Решение Лефортовского районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе суда.

Защитник Сачкова также исключил связь уголовного дела с работой компании.

«Уголовное преследование Сачкова не связано с Group-IB. Компания продолжает работать, Илья просил передать, чтобы сотрудники не падали духом, а продолжали свою деятельность», — заявил Дихтярь.

Ранее в ОНК рассказали об условиях содержания основателя Group-IB Ильи Сачкова в следственном изоляторе «Лефортово».

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене.

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