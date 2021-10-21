Адвокат: основатель Grouр-IB Сачков не признал вину в госизмене
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- РИА Новости
«Он просил передать, что вину не признаёт», — приводит РИА Новости слова адвоката.
Дмитрий Дихтярь также заявил о намерении подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.
Ранее суд признал законным арест основателя Group-IB Ильи Сачкова.
«Решение Лефортовского районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе суда.
Защитник Сачкова также исключил связь уголовного дела с работой компании.
«Уголовное преследование Сачкова не связано с Group-IB. Компания продолжает работать, Илья просил передать, чтобы сотрудники не падали духом, а продолжали свою деятельность», — заявил Дихтярь.
Ранее в ОНК рассказали об условиях содержания основателя Group-IB Ильи Сачкова в следственном изоляторе «Лефортово».
29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене.