В ОНК рассказали об условиях содержания основателя Group-IB Ильи Сачкова в «Лефортово»

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RT
Основатель компании Group-IB Илья Сачков, содержащийся в СИЗО «Лефортово», жалуется на плохое самочувствие и фактический запрет на переписку с родственниками. Об этом RT сообщил посетивший Сачкова в изоляторе член ОНК Москвы Александр Хуруджи.
В ОНК рассказали об условиях содержания основателя Group-IB Ильи Сачкова в «Лефортово»
  • РИА Новости

«Илья Сачков рассказал, что страдает от хронического заболевания, выявленного ещё до ареста. В СИЗО он находится уже 20-й день, но полагающаяся ему диета до сих пор не назначена. Медицинские документы, подтверждающие болезнь, были адвокатами переданы врачам СИЗО», — сказал правозащитник.

По словам Хуруджи, арестованный должен пройти в ноябре плановое инструментальное обследование, что возможно только в условиях стационара.

Кроме того, Сачков пожаловался на невозможность переписки с родственниками.

«Я написал 17 писем. В СИЗО на моё имя поступило 25 писем, но все они были изъяты администрацией. Из-за этого я не могу решить бытовые вопросы. Штаны на мне не по размеру, их пришлось прихватить ниткой. Я не могу попросить прислать мне ни вещи, ни продукты», — привёл Хуруджи слова Сачкова.

Собеседник RT добавил, что «прекращение переписки с родственниками — проблема для «Лефортово» традиционная».

«Всю корреспонденцию изымают следователи, не ограниченные законом в сроках цензуры, сегодня аналогичные жалобы мы получили, например, от журналиста Ивана Сафронова», — уточнил он. 

Также предприниматель просит заменить ему матрас и подушку, так как нынешние уже «были в употреблении».

«Сачков заявил, что готов приобрести новые матрас и подушку, но правилами такие покупки не предусмотрены», — пояснил представитель ОНК.

Он добавил, что арестованный сидит один в двухместной камере, в которой не работает телевизор. Сачков «жалуется на информационный вакуум», так как на газеты он подписаться не успел, хотя деньги на его лицевой счёт поступили.

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя компании Group-IB Илью Сачкова, подозреваемого в государственной измене.

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